مأساة في الشرقية.. طالب طب أسنان يفقد حياته في حادث مروع بين ملاكي ونقل ثقيل

الشرقية -ياسمين عزت

لقى طالب بكلية طب الأسنان مصرعه في حادث مأساوي وقع على الطريق الإقليمي بالقرب من قرية البلاشون بمحافظة الشرقية، إثر تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل ثقيل.

وتم نقل الجثة، التي تعود للطالب حسن.ت.ح (22 عامًا)، إلى مستشفى السعديين، حيث جرى التحفظ عليها في المشرحة لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وبعد تلقي مديرية أمن الشرقية إخطارًا بالواقعة، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للتحقيق في الظروف المحيطة بالحادث، وأسفرت التحقيقات الأولية عن تحرير المحضر اللازم، مع إخطار الجهات المعنية للوقوف على الأسباب الكامنة وراء الحادث.

وتم الانتهاء من الإجراءات القانونية وتصاريح الدفن، حيث تم تسليم الجثمان لذوي الطالب المتوفى لإتمام مراسم الدفن.