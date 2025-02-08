إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بسمنود

الغربية - مروة شاهين:

شهدت منطقة كوبري الراهبين التابعة لمدينة سمنود بمحافظة الغربية، انقلاب سيارة ميكروباص، ما تسبب فى إصابة 8 أشخاص.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية الراهبين، تسبب في إصابة عدة أشخاص.

انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كوبري الراهبين، أسفر عن إصابة: محمد احمد المرسي 32 عاما، بسحجات وكدمات بالجسم، أحمد عبد الحميد عز الدين 32 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقري، و احمد هيثم علي السعيد 29 عاما، سحجات وكدمات بالجسم، محمد وليد محمد عطية 25 عاما، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مي نشأت أحمد عبد الواحد 30 عاماً، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، امال محمد احمد السباعي 48 عاما، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، اسماء السيد محمد الغريب 42 عاماً، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، علاء محمد محمد عبد السميع 40 عاماً، اشتباه كسر بالكتف الأيسر.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة ونقل المصابين إلى المستشفى.