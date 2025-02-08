تتراوح بين 50 إلى 90%.. نسب إنجاز أعمال رصف شوارع شرق الإسكندرية- صور

268 منفذًا للسلع قابلة للزيادة.. محافظ الإسكندرية يناقش استعدادات شهر رمضان

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إنه جرى الانتهاء من 90% من أعمال الرصف بشوارع منطقتي أبيس الأولى والثانية، مؤكدًا الالتزام بالانتهاء من رصف كافة الشوارع في أسرع وقت.

وأشار إلى أنه جاري العمل على رصف شارع الترعة المردومة ب والذي يعد من الشوارع الحيوية بحي شرق الإسكندرية، منوهًا أن نسبة إنجاز أعمال الرصف تجاوزت الـ 50%.

وأكد المحافظ في بيان، اليوم السبت، أن الجهات التنفيذية المسؤولة عن أعمال رفع كفاءة الطرق تعمل على تسريع الرصف وترميم الحفر والمطبات بالشوارع، استجابة لمطالب وشكاوى المواطنين.