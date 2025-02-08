تتراوح بين 50 إلى 90%.. نسب إنجاز أعمال رصف شوارع شرق الإسكندرية- صور
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الإسكندرية – محمد عامر:
قال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إنه جرى الانتهاء من 90% من أعمال الرصف بشوارع منطقتي أبيس الأولى والثانية، مؤكدًا الالتزام بالانتهاء من رصف كافة الشوارع في أسرع وقت.
وأشار إلى أنه جاري العمل على رصف شارع الترعة المردومة ب والذي يعد من الشوارع الحيوية بحي شرق الإسكندرية، منوهًا أن نسبة إنجاز أعمال الرصف تجاوزت الـ 50%.
وأكد المحافظ في بيان، اليوم السبت، أن الجهات التنفيذية المسؤولة عن أعمال رفع كفاءة الطرق تعمل على تسريع الرصف وترميم الحفر والمطبات بالشوارع، استجابة لمطالب وشكاوى المواطنين.
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