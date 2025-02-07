بالتعاون مع الصحة العالمية.. برنامج تدريبي حول أساسيات الطوارئ الطبية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نظمت إدارة التدريب بفرع الهيئة في الإسماعيلية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا تحت عنوان “أساسيات الطوارئ الطبية” (Basic Emergency Course)، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز قدرات الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية.

استهدف البرنامج 25 متدربًا من الكوادر التمريضية العاملة في مجالات الرعاية الأولية، الطوارئ، والعمليات داخل منشآت فرع الهيئة بالإسماعيلية، وركز على تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ الطبية.

تضمنت الدورة التدريبية مجموعة شاملة من المهارات والإجراءات الطبية، أبرزها إدارة الصدمات والتعامل مع الإصابات الحادة ،التعامل مع حالات الكسور والحروق ،الإنعاش القلبي الرئوي وإدارة مجرى الهواء ، التعامل مع حالات التسمم والطوارئ الحرجة ،مهارات التواصل الطبي في الأزمات والاعتبارات الأخلاقية والقانونية في حالات الطوارئ.

يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر الطبية في التعامل مع الحالات الطارئة، خاصة في ظل التحديات الصحية الناتجة عن النزاعات والكوارث. كما يسهم التدريب في تحسين استجابة النظام الصحي وتعزيز قدرة الفرق الطبية على تقديم الرعاية الفعالة للمرضى والمصابين في الأوقات الحرجة.

يعكس هذا التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنظمة الصحة العالمية الالتزام المشترك بتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، ورفع مستوى الكفاءة المهنية للكوادر الطبية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تم تنفيذ البرنامج التدريبي بإشراف الدكتورة هبة عويضة، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، فيما تولت الدكتورة نهلة فوزي، مدير إدارة التدريب بفرع الهيئة بالإسماعيلية، تنسيق فعاليات البرنامج لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين.