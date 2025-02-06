استياء وجدل في أسيوط بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية

أسيوط – محمود عجمي:

سادت حالة من الاستياء والجدل بين أهالي محافظة أسيوط عقب إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024-2025، حيث بلغت نسبة النجاح 42.22% فقط للطلاب النظاميين والمنازل، بينما سجلت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 73.8%. وقد أثارت هذه النتائج ردود فعل متباينة بين الأهالي، بين من أبدى رضاه عن الإجراءات الصارمة لمكافحة الغش، ومن أعرب عن استيائه من تدني نسب النجاح.

وأشاد بعض الأهالي بالإجراءات الصارمة التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم في أسيوط للحد من حالات الغش، معتبرين أن هذه هي الخطوة الصحيحة نحو تحسين جودة التعليم. وقال أحد الأهالي: "هذا هو الطريق الصحيح، كل التحية لمحافظ أسيوط ووكيل الوزارة على اعتماد النتيجة بهذه النسبة"، فيما أشار آخر إلى أن نسبة الغش تراجعت بشكل ملحوظ، مما يعكس مصداقية أكبر في العملية التعليمية.

في المقابل، أعرب آخرون عن استيائهم من النتائج، مطالبين بإعادة تصحيح الأوراق، ومشككين في دقة عمليات التصحيح. وقال أحدهم: "هذا هو المستوى الحقيقي للتلاميذ، والحمد لله أن الطلاب الذين لا يعرفون كتابة أسمائهم لن يدخلوا الثانوية العامة، نأمل في الاستمرارية"، بينما اشتكى آخر من عدم رفع الدرجات قائلاً: "حسبي الله ونعم الوكيل، أغلبية الطلاب راسبون".

من جانبه، أكد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن المديرية اتخذت إجراءات صارمة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول لمكافحة الغش، موضحًا أنه تم التصدي لحالات غش متعددة، شملت تداول أوراق الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام سماعات وأجهزة محمول داخل اللجان.

وأشار دسوقي إلى أنه تم حرمان خمسة طلاب من الامتحانات لمدة عام، وإلغاء امتحان مادة لثمانية طلاب آخرين، كما تم رصد محاولة غش باستخدام الهاتف المحمول، مما أدى إلى إلغاء امتحان مادة اللغة العربية للطالب بعد توثيق الحالة. وأضاف أنه تم استبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول ومراقب الدور، وإحالتهم للتحقيق، مع مجازاة المتسبب في تسريب الامتحان بخصم شهرين من الراتب، وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات.

وأكد بعض الأهالي أن المصداقية والشفافية هما الأساس لضمان نزاهة العملية التعليمية، معربين عن أملهم في استمرار الإجراءات الصارمة. وقال أحدهم: "نأمل أن تستمر المصداقية، حتى لو كانت هناك بعض التجاوزات، فهذا هو بداية الطريق الصحيح.. تحياتي لكل من يؤيد الحق".

واعتمد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، النتائج بحضور محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وجمال عبد القادر عتريس، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية. وهنأ المحافظ جميع الطلاب الناجحين، داعيًا إياهم لبذل المزيد من الجهد في المراحل الدراسية المقبلة لتحقيق التفوق.

كما أعرب المحافظ عن شكره لأولياء الأمور على دعمهم لأبنائهم، مؤكدًا اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية والتوسع في إنشاء مدارس جديدة لتحقيق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأشار إلى الدور المحوري للمؤسسات التعليمية في تخريج أجيال قادرة على مواجهة التحديات.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية العامة (نظامي) بلغ 76,732 طالبًا، حضر منهم 76,453 طالبًا، ونجح منهم 32,677 طالبًا بنسبة نجاح 42.74%. أما المتقدمون بنظام المنازل فبلغ عددهم 1,039 طالبًا، حضر منهم 1,006 طلاب، ونجح منهم 156 طالبًا بنسبة نجاح 15.51%.

وأضاف أن عدد الطلاب المقيدين في المدارس الإعدادية المهنية بلغ 11,094 طالبًا، تقدم منهم 9,792 طالبًا، حضر منهم 9,475 طالبًا، ونجح منهم 6,925 طالبًا بنسبة نجاح 73.8%. كما بلغت نسبة نجاح الطلاب المكفوفين 54%، وطلاب الصم وضعاف السمع 78.4%.