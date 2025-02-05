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غدًا.. قطع مياه الشرب عن مناطق في الإسكندرية لمدة 12 ساعة

04:05 م الأربعاء 05 فبراير 2025

قطع مياه الشرب

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الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، قطع المياه عن عدة مناطق غربي المحافظة، غدا الخميس، وذلك بسبب أعمال إصلاح الخط الناقل للمياه بالطريق الزراعي.

وأوضح بيان صادر عن الشركة، أنه سيجري قطع المياه بدءاً من الثانية عشر منتصف ليل غد عن الورديان والقباري وبعض مناطق غرب الإسكندرية، لمدة نحو 12 ساعة.

وأضاف البيان أن قطع المياه عن المناطق المذكورة يأتي بسبب أعمال إصلاح الخط الناقل للمياه إلى غرب الإسكندرية قطر 1000 مم بطريق الإسكندرية الزراعي أمام نادي الصيد.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور انتهاء أعمال الإصلاح.

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