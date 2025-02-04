بنسب النجاح.. ترتيب الإدارات التعليمية في الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ترتيب الإدارات التعليمية في نسب نجاح الشهادة الإعدادية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وذلك عقب اعتماده النتيجة بنسبة نجاح 82.27%.

كما أعلن محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، نسب المواد الدراسية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية العام الدراسي 2024 - 2025، والنتيجة العامة حسب نوعية التعليم، والنتيجة العامة للامتحان.

اعتمد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2025-2024 بنسبة نجاح 82.27%.

كما اعتمد محافظ كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 96.09%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، ونتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 100%.

ووفق البيان الصادر عن محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أكد محافظ كفر الشيخ أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 66 ألفًا و 259 طالبا وطالبة، تغيب منهم 235طالبًا، وطالبة، حضر منهم الامتحانات 66 ألفًا 24 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 82.27%.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتورة غادة النحاس، مدير عام التعليم العام، وجلال فوزى، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، وتامر وهدان، مدير التعليم الاعدادي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.