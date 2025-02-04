إعلان

بنسب النجاح.. ترتيب الإدارات التعليمية في الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ - صور

12:50 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    النتيجة العامة حسب نوعية التعليم
  • عرض 4 صورة
    تانتيجة العامة للامتحان
  • عرض 4 صورة
    ترتيب الادارات
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ترتيب الإدارات التعليمية في نسب نجاح الشهادة الإعدادية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وذلك عقب اعتماده النتيجة بنسبة نجاح 82.27%.

كما أعلن محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، نسب المواد الدراسية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية العام الدراسي 2024 - 2025، والنتيجة العامة حسب نوعية التعليم، والنتيجة العامة للامتحان.

اعتمد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2025-2024 بنسبة نجاح 82.27%.

كما اعتمد محافظ كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 96.09%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، ونتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 100%.

ووفق البيان الصادر عن محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أكد محافظ كفر الشيخ أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 66 ألفًا و 259 طالبا وطالبة، تغيب منهم 235طالبًا، وطالبة، حضر منهم الامتحانات 66 ألفًا 24 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 82.27%.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتورة غادة النحاس، مدير عام التعليم العام، وجلال فوزى، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، وتامر وهدان، مدير التعليم الاعدادي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علاء عبدالمعطي كفر الشيخ الشهادة الاعدادية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"وقعوه بإيديهم".. حملة تزيل بناءً مخالفا على أرض جمعية زراعية بالبحيرة - صور

إعلان

إعلان

بورصة المقرئين.. بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات