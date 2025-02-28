إعلان

الاثنتان أختان.. مصرع طالبتين جامعيتين في ظروف غامضة ببني سويف

10:58 م الجمعة 28 فبراير 2025

إسعاف أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف-حمدي سليمان:

لقت طالبتان جامعيتان شقيقتان مصرعهما، في ظروف غامضة داخل مسكنهما، بقرية بياض العرب التابعة لمركز بني سويف شرق النيل، مساء اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بالعثور على "إنجي.م.م"، 18 عامًا، طالبة بكلية الطب البشري، وشقيقتها "يسرا"، 20 عامًا، طالبة بكلية الصيدلة، جثتين هامدتين، داخل شقة سكنية بمساكن الطيران بقرية بياض العرب شرق النيل.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع طالبتين جامعيتين شقيقتين مديرية أمن بني سويف مشرحة المستشفى مساكن الطيران بقرية بياض العرب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان