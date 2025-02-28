الاثنتان أختان.. مصرع طالبتين جامعيتين في ظروف غامضة ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقت طالبتان جامعيتان شقيقتان مصرعهما، في ظروف غامضة داخل مسكنهما، بقرية بياض العرب التابعة لمركز بني سويف شرق النيل، مساء اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بالعثور على "إنجي.م.م"، 18 عامًا، طالبة بكلية الطب البشري، وشقيقتها "يسرا"، 20 عامًا، طالبة بكلية الصيدلة، جثتين هامدتين، داخل شقة سكنية بمساكن الطيران بقرية بياض العرب شرق النيل.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض الواقعة.