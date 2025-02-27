300 مليون مدمن في العالم.. وزير الرياضة يشارك بصالون "رؤى الشباب" في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، انطلاق النسخة السادسة من صالون "رؤى الشباب"، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومحمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدينية.

واستعرض الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إحصائيات حول أعداد المدمنين عالميًا، والتي تجاوزت 300 مليون شخص، لافتا أن الفئة العمرية الأكثر تعاطيًا للمخدرات في مصر تقع بين 20 و40 عامًا، ويُعدّ الحشيش أكثر المواد المخدرة انتشارًا بين المتعاطين.

وأشار إلى أن نسبة الإدمان بين السيدات تبلغ 5%، بينما انخفض عدد المتعاطين في الجهاز الاداري للدولة من 8 إلي 1 بالمائة.

يهدف صالون "رؤى الشباب" إلى تعزيز الوعي بمخاطر الإدمان وأهمية الوقاية، من خلال عقد ندوات حوارية وورش عمل تفاعلية تُعنى بتقديم الحلول الفعالة والتجارب الناجحة في هذا المجال، كما يسعى الصالون إلى بناء جسر من التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتوحيد الجهود وتطوير سياسات واستراتيجيات شاملة لمكافحة الإدمان والتعاطي، ومن خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المحلية والدولية، يساهم الحدث في رسم مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا للشباب والمجتمع.