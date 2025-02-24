حريق يلتهم شقة سكنية فى قرية المعري بقنا

قنا -عبدالرحمن القرشي :

نشب حريق، اليوم الاثنين، داخل شقة سكنية في الطابق الثالث بجوار دوار العمدة، في قرية المعري التابعة لمركز قوص محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل شقة سكنية في قرية المعري.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص نشوب حريق داخل شقة سكنية في الطابق الثالث بجوار دوار العمدة، وجرى السيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.