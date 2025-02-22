برد قارس يجتاح مصر.. الحرارة تصل إلى 5 درجات في هذه المحافظات

كتب - فادي الصاوي:

تشهد محافظات مصر، في الفترة من السبت 22 فبراير حتى الخميس 27 فبراير 2025، موجة برد قارس تجتاح البلاد، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل إلى 5 درجات في بعض المناطق.

ووفقا لبيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تتأثر محافظات شمال الصعيد التى تضم الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط بشكل خاص بالموجة الباردة، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما بين 5 و 6 درجات، مما يستدعي اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وارتداء الملابس الثقيلة المناسبة لمواجهة الصقيع.

لا تستثنى محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية من تأثيرات الموجة الباردة، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 17 درجة للحرارة العظمى، بينما تنخفض إلى 15 درجة على السواحل الشمالية، وبالنسبة لدرجة الحرارة الصغرى فمن المتوقع أن تتراوح فى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد بين 9 و 10 و11 درجة.

جدير بالذكر أن محافظات القاهرة الكبرى تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية، وبالنسبة لمحافظات السواحل الشمالية، فهى تلك التى تطل على البحر الأبيض المتوسط مثل الإسكندرية، ومطروح، وشمال سيناء، فيما تضم محافظات جنوب الصعيد: أسوان، وقنا، والأقصر، وسوهاج، أما محافظات الوجه البحري فهي: البحيرة، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ.

وتشير التوقعات إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، قد تمتد إلى مناطق أخرى في شمال الوجه البحري. كما يشهد الأسبوع القادم نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، مما قد يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية غدًا على سواحل مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، مع توقعات بوصول ارتفاع الأمواج إلى ما بين 3 و 4 أمتار.

وتنصح هيئة الأرصاد، سكان المحافظات الشمالية بتوخي الحذر من برودة الطقس وارتداء الملابس الثقيلة المناسبة، وتجنب التعرض المباشر للرياح، وكما نصحت الصيادين في المحافظات الساحلية بتوخي الحذر من اضطراب الملاحة البحرية وتأجيل رحلات الصيد غير الضرورية، وناشدت المواطنين في جميع المحافظات بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة بسبب نشاط الرياح.