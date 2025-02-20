محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض "أهلًا رمضان" لتوفير السلع بأسعار مخفضة (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

افتتح اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، المعرض الرئيسي لـ"أهلًا رمضان"، والمقام بحديقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية، والذي تنظمه الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأكد المحافظ خلال الافتتاح أن إقامة المعرض تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال سلسلة معارض "أهلًا رمضان"، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

تفقد المعرض وضمان توافر السلع

قام المحافظ ومرافقوه بجولة داخل المعرض، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والاستهلاكية، والتأكد من التزام التجار بالأسعار المخفضة وجودة المنتجات، مشددًا على استمرار المعرض حتى نهاية شهر رمضان، مع متابعة من مديرية التموين، والطب البيطري، ومباحث التموين لضمان توافر السلع بالكميات المطلوبة.

منتجات متنوعة بأسعار تنافسية

يضم المعرض كافة السلع الأساسية، بما في ذلك اللحوم، الدواجن، الأسماك، وياميش رمضان بأسعار أقل من السوق، إلى جانب مشغولات يدوية، أدوات منزلية، وغيرها من المنتجات لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية.

مشاركة واسعة ودعم المرأة العاملة

يشارك في المعرض 107 عارضين، بينهم 57 من مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية، إلى جانب وحدتي تكافؤ الفرص وأيادي مصر بمحافظة الإسماعيلية، وأربعة عارضين من مديرية التضامن الاجتماعي يمثلون مركز خدمة المرأة بالهلال الأحمر، والجمعيات الأهلية، والأسر المنتجة، حيث تُعرض مشغولات يدوية ومنتجات سيناوية بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا، ودعم المرأة العاملة عبر تقديم وجبات جاهزة.

خدمات صحية ضمن المبادرة الرئاسية

وعلى هامش المعرض، تقدم مديرية الصحة خدمات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، للكشف عن الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي المبكر، بالإضافة إلى باقي الخدمات الصحية، لضمان وصول الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين أثناء تواجدهم بالمعرض.

ويعكس المعرض جهود الدولة في توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق قبل حلول شهر رمضان.