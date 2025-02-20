بمشاركة 40 شركة.. توفير 5000 فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية بالإسكندرية- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

افتتح الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، الملتقى التوظيفي الخامس لخريجي المدارس الفنية ضمن مبادرة "انزل اشتغل"، بمدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات.

يهدف الملتقى الذي يأتي بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالإسكندرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والتنمية GIZ إلى خلق آفاق جديدة للتوظيف أمام الشباب والخريجين من مختلف التخصصات.

ويسهم الملتقى في التوظيف والتعيين بشكل مباشر بالشركات والمصانع في المنطقة الحرة بالعامرية والمناطق الصناعية بمدينة برج العرب، فضلاً عن العديد من شركات ومصانع وجمعيات الغرفة التجارية للصناعة بالإسكندرية.

وتفقد المحافظ أجنحة الشركات المشاركة بالملتقى البالغ عددهم 40 شركة، لتوفير 5000 فرصة عمل بمختلف القطاعات، لكافة الخريجين والفنيين والعمال المؤهلين وأفراد الأمن والسائقين.

والتقى خالد، بالعديد من الشباب المشاركين بالملتقى وشجعهم على استثمار الفرص المتاحة وحضور مثل هذه الملتقيات لمعرفة متطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لدعم الثقة بين الشباب من خلال تسهيل مناخ جيد للاستثمار والصناعة بشكل عام.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على بناء الكوادر البشرية من خلال توفير فرص عمل حقيقية لجميع الشباب والفتيات خريجي المدارس الفنية "الصناعية - والزراعية - والتجارية - والفندقية" ومدارس التعليم والتدريب المزدوج وخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية.

وأشاد المحافظ بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالإسكندرية بتعاون ألماني، معرباً عن سعادته بالمبادرة التي تشجع الشباب من خلال مجالات التعليم الفني والتقني وتطويره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

يشار إلى أن الملتقى يعقد لقاءات توعية يتخللها محاضرات توجيه وإرشاد لكافة الشباب المشاركون بملتقى التوظيف عن أهمية قيمة وثقافة العمل لكافة الشباب والفتيات والاجتهاد والتحمل وعرض كافة نوعيات الوظائف المطلوبة بسوق العمل.