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حريق يلتهم مخزن خردة في قرية شرهي في بني سويف

11:01 ص الخميس 20 فبراير 2025

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بني سويف-حمدي سليمان:

اندلع حريق هائل، صباح اليوم الخميس، في مخزن للخردة بقرية شرهي التابعة لمركز إهناسيا محافظة بني سويف، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في مخزن خردة كائن خلف الجمعية الزراعية بقرية شرهي، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، والسيطرة على النيران واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

انتقلت سيارات الحماية المدنية، وجرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات المخزن، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته لجهات التحقيق للوقوف على أسباب الحريق.

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حريق بني سويف مخزن خردة قرية شرهي
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