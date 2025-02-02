حلق دهب يساوي حياة.. تفاصيل جريمة قتل الطفلة "يارا" على يد جارتها "نانسي" بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بالإعدام شنقًا على المتهمة بقتل الطفلة يارا هيثم، تلك الجريمة البشعة التي هزت أركان قرية بني حسن التابعة لمركز أولاد صقر محافظة الشرقية في يناير 2024.

لم تكن يارا، ذات الثماني سنوات، تعلم أن جارتها الشابة "نانسي.ح البالغة من العمر 21 عاما، التي كانت تراها بمثابة صديقة، ستتحول إلى وحش كاسر ينهي حياتها البريئة طمعًا في قرطها الذهبي.

وفي شهر يناير من العام الماضي 2024، تحولت قرية بني حسن بمركز أولاد صقر إلى ساحة عزاء مفتوحة، حيث خيم الحزن على كل بيت بعد انتشار خبر مقتل الطفلة يارا.

الطفلة، التي كانت تلهو أمام منزلها، استدرجتها جارتها بحجة اللعب، ولكن الطمع كان يكمن في قلب الجارة، التي كانت تعاني من ضائقة مالية.

لم تتردد الجارة في خنق الطفلة البريئة عندما قاومت للحفاظ على قرطها الذهبي، ولم يرق قلبها وهي ترى "يارا" تلفظ أنفاسها الأخيرة، وبعد أن ارتكبت جريمتها، قامت بلف جثمان الطفلة بقطعة قماش ووضعته فوق سطح المنزل، في انتظار فرصة للتخلص منه.

بعد ارتكاب جريمتها عادت "نانسي" إلى شقتها بالطابق السفلي خوفا من افتضاح أمرها، وشاركت فى عملية البحث عن الطفلة بعد أن لاحظت عائلتها اختفائها، وبعد مرور 24 ساعة على الاختفاء أبلغت الأسرة مركز شرطة أولاد صقر عن تغيبها.

وكثفت قوات الأمن من تحرياتها إلى أن توصل فريق البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية أن وراء الواقعة جارتهم "نانسي" التي جرى اقتيادها إلى مركز الشرطة، واعترفت في التحقيقات أنها قتلة الطفلة طمعا في قرطها الذهبي لسداد ديونها.

من جانبها أحالت النيابة العامة القضية التى حملت رقم 2001 لسنة 2024 إلى محكمة جنايات الزقازيق، وأصدرت هيئة المحكمة قرارها بمعاقبة المتهمة بالإعدام شنقا.