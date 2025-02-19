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القبض على سيدة تخلصت من مولودها "سفاحًا" وسط الأراضي الزراعية في الفيوم

08:50 م الأربعاء 19 فبراير 2025

طفل حديث الولادة أرشيفية

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الفيوم - حسين فتحى:

ألقت أجهزة الأمن بالفيوم، اليوم الأربعاء، القبض على سيدة ألقت مولودها داخل الأراضي الزراعية بمنطقة قحافة في مدينة الفيوم لإخفاء واقعة حملها سفاحًا من شاب يعمل حداد.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم"أول" بعثور أحد الأشخاص على طفل حديث الولادة ملفوف داخل بطانية وملقى حيًا بالأراضي الزراعية القريبة من منزله بمنطقة قحافة.

انتقل اللواء محمود حمدي، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والذي استدعى سيارة إسعاف ونقل الطفل إلى إحدى الحضانات الخاصة لسرعة إنقاذه، إلا أنه توفي بعد 24 ساعة داخل الحضانة بسبب سوء حالته الصحية.

جرى تشكيل فريق قاده المقدم أحمد السوهاجي، رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم"أول" وشارك فيه النقيب محمد عبد الناصر، معاون مباحث القسم، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، واللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، توصل إلى أن الطفل نتيجة علاقة غير شرعية حدثت بين سيدة "26 عامًا وبين حداد، وأن شقيقتها قد اتفقت مع الشخص الذي أبلغ عن الواقعة والتي تربطه بها علاقة عاطفية، على الإبلاغ عن الطفل بالأراضي الزراعية.

وأضافت التحريات أن ربة المنزل قد وضعت مولودها بأحد مراكز النساء والتوليد بمنطقة السلخانة، وجرى القبض على أطراف الواقعة وأخطرت نيابة بندر الفيوم والتى تتولى التحقيق.

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