فاجعة قمن العروس.. "أحمد" مات أثناء العمل داخل مسجد في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى عامل في العقد الثالث من العمر مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء عمله بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول "أحمد.س.خ"، 27 عامًا، إلى مستشفى الواسطى المركزي جثة هامدة، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله بمسجد بقرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأنه لا توجد أية إصابات و أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب نتيجة الصعق، و تحرر محضر بالواقعة.