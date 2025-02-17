تحرك عاجل من النيابة الإدارية في واقعة سقوط حجر أثري بمعبد الكرنك في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

عاينت النيابة الإدارية بالأقصر (القسم الثاني) اليوم الاثنين، موقع سقوط حجر أثري بمنطقة معابد الكرنك للتحقق من صحة الواقعة.

وقال بيان النيابة الإدارية، مساء اليوم الاثنين، إن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبناءً على ما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول سقوط حجر أثري بمنطقة معبد الكرنك وتعرضه لكسر جزئي.

وتولى فريق من النيابة، برئاسة المستشار عصام عبد اللطيف، مدير النيابة، وعضوية كلٍّ من مصطفى التريكي ومحمود عبد الرشيد – رئيسي النيابة – الانتقال إلى موقع الحادث، حيث أجروا معاينة تصويرية شاملة لموقع الحجر، شمال المدخل الرئيسي للمعبد، واستمعوا إلى إفادات مسؤولي المنطقة الأثرية ومفتشي الآثار والعاملين بالموقع.

وفي هذا السياق، أصدر مصطفى التريكي، رئيس النيابة، قرارًا بتشكيل لجنة فنية متخصصة من منطقة آثار الأقصر، تضم اثنين من كبار المفتشين الأثريين وعضوًا من اللجنة الدائمة للآثار المصرية، لإعداد تقرير شامل حول مدى صحة الواقعة، والإجراءات التي اتُّبعت خلال العمل بالموقع، ومدى التزامها بالمعايير الفنية ومتطلبات السلامة والأمان، ولا تزال التحقيقات مستمرة.