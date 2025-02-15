جنايات الزقازيق تعاقب متهمًا قتل ابن عمه بالمؤبد

الشرقية - ياسمين عزت:

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، معاقبة الشاب المتهم بقتل ابن عمه في الزقازيق البحري بسبب خلافات بينهما، بالسجن المؤبد.

كانت النيابة العامة أحالت القضية رقم 17065 لسنة 2024 جنح ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 1865 لسنة 2024 كلى جنوب الزقازيق، "كمال .ع" 20 عاما، مقيم بكفر الزقازيق البحري ثان الزقازيق إلى محكمة جنايات الزقازيق، بقتل المجني عليه "كمال السيد عبد الله" عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه وأعد لذلك سلاحا أبيض "مطواة".

وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم السبت حكمها سالف الذكر.