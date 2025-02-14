مصرع طفل سقط من أعلى منزل أسرته في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، إثر سقوطه من أعلى منزل أسرته بقرية العطف التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول "عبدالله.أ.ع"، 16 عامًا، إلى مستشفى الواسطى المركزي، جثة هامدة، إثر إصابته بكسر في الجمجمة، و في القدم اليمنى، واشتباه نزيف بالمخ، ادعاء سقوط من علو.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.