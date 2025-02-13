إنشاء محطة عملاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمدينة طور سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد :

عقد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعًا مع تحالف شركات طاقة عالمية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة، لبحث مقترح مشروع إنشاء "محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر العملاقة "بمدينة الطور.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن تنفيذ هذا المشروع يعد اتساقاً مع متطلبات التنمية المستدامة، وذلك بعد صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3445 لسنة 2023 بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأشاد المحافظ بفكرة إقامة المشروع على أرض المحافظة نظرًا لما تتمتع به جنوب سيناء من مقومات طبيعية وطبوغرافية تدعم نجاح المشروع، مؤكدا أنه سيكون له فوائد كبيرة على أبناء المحافظة من خلال توفير فرص عمل لهم.

وطالب المحافظ، بإعداد دراسة مستفيضة حول الموقع والعوائد والعمالة، خاصة أن هذا المشروع من أبرز المشروعات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الأخضر والحد من انبعاثات الكربون، مشيرا إلى أن المشروع سيعتمد على الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتوفير مصادر طاقة نظيفة.

وأكد أن مشروعات الطاقة المتجددة لها اولوية لما لها من تأثير إيجابي كبير على التنمية المستدامة في جنوب سيناء، كونها سيساهم في تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة، ويُعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مصر، واستراتيجية 2030.

ومن جانبه، أكد المستثمر الرئيسي، أنه يُعدد فرص العمل الناتجة عن المشروع تقدر بنحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يعزز دور المحافظة في خلق بيئة اقتصادية قوية تدعم الشباب والمجتمعات المحلية.