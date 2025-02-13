"حققت حلم ست الحبايب".. طبيب شاب يعمل مع والدته الممرضة في نفس المستشفى -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، صورة طبيب شاب مع والدته الممرضة خلال عملهما بمستشفى الباجور التخصصي بمحافظة المنوفية، في أول عمل يجمعهما ليُحقق الطبيب حلم والدته.

وعبّر الطبيب الشاب "محمد شكري حسن"، عن سعادته الغامرة في أول مناوبة عمل تجمعه مع والدته، ونشر قائلاً:" النهارده حققت حلم والدتي؛ كنت دكتور الشيفت ووالدتي ممرضة الشيفت".

أضاف أنه مُعين في المستشفي الجامعي بالمنوفية وأحيانًا مستشفى الباجور التي تعمل فيها والدته، وجمعهما العمل عدة مرات، ولم تسمح الفرصة لالتقاط صورة معها، لافتًا إلى أن والدته تشعر بالفخر دائمًا كلما رآته يأخذ خبرات جديدة من زملائه الأطباء.

وختم الطبيب حديثه: "لحد النهارده خلاص شارفت رحلتي ع الانتهاء وهستلم تكليفي ورحتلها العناية وجت الصورة دي صدفة، وبإذن الله هتعين في الباجور وهكون الدكتور في المكان اللي بتعمل فيه والدتي".

جدير بالذكر أن الطبيب أجاد حفظ القرآن الكريم، وحصل على شهادات تكريم عديدة خلال السنوات الأخيرة.