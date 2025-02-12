مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي شاب مصرعه فيما أصيب آخر بكدمات وكسور وإصابات متنوعة، إثر تصام سيارة بموتوسيكل على طريق "الفولي - الحسينية" بنطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة فاقوس بورود بلاغا باستقبال مستشفى فاقوس جثة شاب ومصاب جراء حادث تصادم سيارة وموتوسيكل.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث والمستشفى وتبين مصرع مواطن وإصابة آخر جراء تصادم موتوسيكل وسيارة، وتحرر المحضر القانوني اللازم بالواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها.

وتبين مصرع الشاب "وليد.ع.أ"، 24 سنة، مقيم بدمياط وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى فاقوس، فيما تم تقديم الرعاية الصحية للشاب "محمد ع.ع" 27 سنة، مقيم بدمياط مصاب بكسور متفرقة وإصابات بالغة.