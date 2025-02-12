"عشان عايزة ترجع لطليقها".. ربة منزل تقتل زوجها داخل مسكنه في المنوفية



المنوفية- أحمد الباهي:

نجحت مديرية أمن المنوفية، في إلقاء القبض على ربة منزل قتلت زوجها في مدينة شبين الكوم بالمنوفية.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم، برئاسة المقدم أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط المتهمة التي أجهزت على زوجها "خ.ر"، وقتلته داخل مسكنه بمدينة شبين الكوم.

وتبين من التحريات الأولية لرجال المباحث، أن الزوجة اتفقت مع طليقها وآخرين على قتل زوجها، لتعود إلى زوجها الأول، مما دفعها لتخدير الزوج والاستعانة بالمذكورين للإجهاز عليه.

ووقررت النيابة العامة حبس الزوجة المتهمة بقتل زوجها، وكذاك طليقها وآخرين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل الزوج.