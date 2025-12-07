في صباح الخامس من نوفمبر، استيقظ إياد قبل الموعد بقليل، توضأ وصلى وارتدى زيه المدرسي وهو يبتسم لوالدته التي كانت تراقبه بحنان. قبّل يدها وهو يهمّ بالخروج، وقال لها بخفة: “استنيني يا ماما… هرجع بدري.” كانت تلك آخر جملة تسمعها منه.

خرج إياد ليلحق بأتوبيس المدرسة، بينما ودّعته أمه وهي مطمئنة أنه في طريقه لمكان آمن. لم يخطر ببالها أن هذا الطريق سيعيده إليها جثمانًا صامتًا.

مرت ساعات اليوم الدراسي، حتى دوّى هاتف الأم باتصال من إدارة المدرسة يطلب حضورها فورًا. شعرت بأن قلبها يُسحب من مكانه، لكنها لم تتخيل أن الكارثة قد وقعت. وصلت وهي تلهث وتسأل بعينين مرتجفتين عن ابنها، قبل أن يأتيها الخبر الذي مزّق قلبها:

إياد سقط أسفل عجلات أتوبيس المدرسة أثناء خروج الطلاب… وفارق الحياة اللحظة التي تلت الخبر كانت انهيارًا كاملًا لأم لم تتخيل أن “أول فرحتها” سيرحل بهذه الطريقة. انطلقت تصرخ بين دموعها: “ابني خرج من حضني سليم… رجع لي جثة! إزاي يموت في مكان المفروض يكون آمن؟ فين الإشراف؟ فين الرقابة؟”

التحريات كشفت أن إياد كان في طريقه للصعود إلى الأتوبيس، عندما دفعه أحد زملائه على سبيل المزاح، فسقط أسفل العجلات أثناء تحرك المركبة. ثوانٍ قليلة أنهت حياة طفل بريء كان يحلم بالعودة إلى منزله ومعه حكايات المدرسة

في موقع الحادث حضرت قوات الشرطة، وفُرض كردون أمني، ونُقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى جامعة قناة السويس. الأجهزة الأمنية حررت محضرًا، والنيابة باشرت التحقيق مع الشهود وإدارة المدرسة.

وفي المستشفى، كانت الأم تقف أمام جسد صغير ما زال يحتفظ ببقايا دفء صلاته الصباحية، وتبكي بكاءً يكسر الحجر. رفعت رأسها وهي تخاطب الجميع بصوت ممزق:“ابني مات ظلم… مات بسبب إهمال. أنا مش عايزة عزاء… أنا عايزة حق إياد. قصاص… قصاص لابني اللي خرج من بيتي سليم واتدفن في نفس اليوم! اللي كان مسئول وماقامش بدوره لازم يتحاسب. مش هاسكت… مش هاسيب دم ابني يضيع.”

وتصرخ من قلب أم:“ابني اتخطف مني في ثانية… بس حقي هاخده مهما حصل ،أنا بطالب بالقصاص… وبطالب بمحاسبة كل مسئول قصّر اللي أهمل في رقابة الأطفال،واللي سمح للأتوبيس يتحرك من غير تأمين،واللي ساب ابني يموت وهو بيحاول يركب في أمان.”

رحل إياد… لكن صوت أمه ظل يدوّي فوق كل أوراق التحقيق:“دم ابني مش هيروح… والقصاص حق.”

