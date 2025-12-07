رحلة عمل تنتهي بكارثة.. إصابة 15 عاملًا في حادث بالفيوم



الفيوم – حسين فتحي:



شهد طريق "الفيوم– القاهرة" الصحراوي حادث انقلاب تروسيكل محمّل بالعمال، أسفر عن إصابة جميع من كانوا على متن المركبة.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد أحمد سيف، مأمور قسم شرطة مركز طامية، بانقلاب التروسيكل قبل منطقة بوابة الرسوم.

وجرى الدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، تحت إشراف الدكتور عمرو إسعاف، مدير مرفق إسعاف الفيوم.

وأفادت التحريات الأولية بأن التروسيكل كان قادمًا من إحدى قرى مركز طامية محمّلًا بالعمال لنقلهم إلى إحدى المزارع، وأثناء سيره بسرعة زائدة اختلت عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلاب المركبة على جانب الطريق وإصابة جميع الركاب، بما في ذلك قائدها.

وأخطرت النيابة العامة بمركز طامية، التي تتولى التحقيق في الواقعة.