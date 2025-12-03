محافظ بورسعيد ينعى السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نعى اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، ببالغ الحزن والأسى، السباح الطفل يوسف محمد، ابن بورسعيد ولاعب نادي الزهور، والذي وافته المنية خلال مشاركته في فعاليات بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة.

وأعرب محافظ بورسعيد، في بيان له، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الطفل الراحل، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد ابنهم برحمته الواسعة.

وأكد المحافظ تقديم كل الدعم لأسرة الطفل في مصابهم الأليم، وتوفير ما يلزم لهم في إطار الإجراءات القانونية والإنسانية.