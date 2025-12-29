إعلان

انقلاب سيارة نقل ثقيل على محور اللواء سمير فرج بالأقصر

كتب : مصراوي

11:55 ص 29/12/2025

انقلاب سيارة نقل ثقيل - ارشيفية

الأقصر – محمد محروس:

شهد طريق محور اللواء سمير فرج شمال محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، انقلاب سيارة نقل ثقيل، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكانت غرفة عمليات محافظة الأقصر، تلقت إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل أثناء سيرها على المحور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث.
واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المكان ورفع آثار الحادث من على الطريق، لتسيير الحركة المرورية ومنع حدوث تكدسات، فيما تبين من الفحص المبدئي أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار المتابعة لضمان انتظام الحركة المرورية على المحور.

