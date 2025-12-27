الوادي الجديد - محمد الباريسي:

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز، بحضور السيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع، السكرتير العام المساعد، لمتابعة استعدادات المراكز لاستقبال شهر رمضان المبارك.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على التوسع في مبادرات توفير السلع الغذائية الأساسية من خلال منافذ ثابتة ومتنقلة بالمدن والقرى بأسعار مخفضة للمواطنين، وطرح كافة السلع من لحوم ودواجن وأسماك وخضروات وسلع تموينية، للحفاظ على استقرار الأسعار والحد من أي محاولات استغلال أو زيادة غير مبررة.

وشدد "الزملوط" على التزام رؤساء القرى بالتواجد في مقار عملهم خلال الفترة المسائية يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وحصر إمكانات واحتياجات الميكنة الزراعية بالمراكز لتطويرها ورفع كفاءتها بالتنسيق مع وزارة الزراعة قبل موسم زراعة القمح القادم.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تشكيل فريق من المتطوعين بكل قرية لحصر خصائص السكان واحتياجاتهم التنموية والاجتماعية، بهدف توجيه التدخلات اللازمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.