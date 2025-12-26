البحيرة - أحمد نصرة:

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، انتهاء لجنة الإيجار القديم من أعمالها بحصر وتصنيف المناطق إلى فئات "متميزة - متوسطة - اقتصادية" لتحديد الحد الأدنى للإيجار وفقًا للفترات الزمنية المحددة بالقانون.

وأوضحت عازر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الإعلان عن نتائج أعمال اللجنة سيتم فور الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي الخاص بمجلس النواب، في انتظار حسم عدد من الدوائر لجولات الإعادة.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن اللجنة راعت الشفافية والدقة في تصنيف المناطق، مع وضع خرائط حدودية محكمة لتجنب أي غموض أو ارتباك في تحديد تصنيف الوحدات عقب الإعلان.

وضمت اللجان ممثلين عن وزارة الإسكان، مصلحة الضرائب العقارية، والمساحة، بالإضافة إلى خبراء فنيين وقانونيين، لضمان دقة وشفافية النتائج.

وأكدت محافظ البحيرة أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة الاجتماعية، إلى جانب التوسع في مشروعات الإسكان البديلة والحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية من أي تعديات، تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية لتحسين جودة الحياة للمواطنين.