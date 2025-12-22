محافظ المنيا يتفقد تطوير مأخذ ومحطة تنقية مياه جنوب ملوي (صور)

في خطوة جديدة لتعزيز جودة خدمات مياه الشرب بالريف المصري، تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، الأعمال الإنشائية لمأخذ ومحطة تنقية مياه جنوب ملوي.



ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تُعد واحدة من أكبر مشروعات مياه الشرب بالمحافظة، بطاقة تصميمية تصل إلى 450 لتر/ثانية، وبتكلفة تقديرية تبلغ 400 مليون جنيه.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس حسن يحيى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حول نسبة الإنجاز التي وصلت إلى نحو 90%، مع بدء تركيب المهمات الكهروميكانيكية.

وأوضح "يحيى" أن المشروع سيضاعف عدد المستفيدين من 9 آلاف إلى 18 ألف مشترك، ويحول نظام التنقية من الارتوازي إلى الترشيح لضمان مياه نقية وفق أعلى المعايير. كما أشار إلى أن المأخذ العائم يتكيف آليًا مع ارتفاع وانخفاض منسوب مياه نهر النيل لضمان استمرارية التشغيل دون انقطاع.

وأكد المحافظ أن المشروع يُعد ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية، ويشكل الركيزة الأساسية للتنمية الصحية والاجتماعية بمركز ملوي، بما يدعم خطط التوسع العمراني ويضمن احتياجات الأجيال القادمة.

وشدد المحافظ على الالتزام التام بالجدول الزمني للمشروع، وعدم السماح بأي تأخير، مع مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيئية، بدءًا من التشغيل التجريبي وحتى التحاليل الدورية للعينات.

كما تفقد المحافظ محطة مياه شرق مدينة ملوي بطاقة إنتاجية 90 لتر/ثانية، موجّهًا بالبدء الفوري في خطة صيانة شاملة لرفع كفاءتها، مؤكدًا على أهمية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وضمان استمرارية الخدمة في حالات الطوارئ.

وشدد المهندس حسن يحيى على أهمية متابعة المحافظ الميدانية ودعمه المستمر، مؤكدًا أن هذه التوجيهات أسهمت بشكل مباشر في تذليل التحديات وضمان دخول المحطة الخدمة في أقرب وقت، تحقيقًا لأهداف الدولة في توفير حياة كريمة لأبناء المنيا.