الوادي الجديد - محمد الباريسي:

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بكافة أنواعها، مع توجيهات مشددة بمراعاة الإجازات الرسمية وأعياد الأخوة الأقباط خلال شهر يناير المقبل.

خريطة زمنية شاملة لصفوف النقل

شمل قرار المحافظ جداول امتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، والمدارس الفنية (تجاري، زراعي، صناعي، والتعليم المزدوج)، ومنظومة الفصل الواحد، بالإضافة إلى مدارس الأمل للصم وضعاف السمع.

وتقرر أن تنطلق امتحانات صفوف النقل اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، وذلك بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

مواعيد الشهادة الإعدادية

وبالنسبة للشهادة الإعدادية (العام، اللغات، المهني، الرياضي، الدمج، ومدارس التربية الخاصة)، فمن المقرر أن تبدأ امتحاناتها اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 15 يناير 2026، وتستمر حتى الخميس الموافق 22 من الشهر ذاته.

وشدد المحافظ على عدم عقد أي امتحانات خلال أيام أعياد الأخوة الأقباط في يناير لضمان مشاركة الجميع في الاحتفالات.

إجراءات الانضباط والسرية

من جانبه، أوضح الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين والقائمين على العملية الامتحانية للتأكيد على الإجراءات المنظمة.

وأشار إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان انضباط اللجان وسرية الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء اختباراتهم بكل سهولة ويسر.