بسبب "قُبلة غير لائقة".. فصل معلم بمدرسة خاصة في السويس

أنهت إدارة إحدى المدارس الخاصة بحي السويس تعاقدها بشكل فوري مع مُعلم بالمدرسة، عقب ثبوت ارتكابه سلوكًا "غير أخلاقي" تجاه أحد التلاميذ، وذلك استجابة لشكوى رسمية تقدم بها ولي أمر الطالب.



أكدت إدارة المدرسة، في بيان رسمي، أنها فتحت تحقيقًا عاجلًا فور تلقي البلاغ الذي اتهم المعلم بتقبيل الابن بطريقة غير لائقة بدعوى شكره والثناء على تفوقه، مشيرةً إلى أن مراجعة كاميرات المراقبة حسمت الجدل وأثبتت صحة الواقعة.



شددت الإدارة على أن قرار فسخ التعاقد جاء التزامًا بتوفير بيئة تعليمية آمنة، ورفضًا قاطعًا لأي تصرف قد يثير اللبس أو يعرض سلامة الطلاب النفسية أو الجسدية للخطر.