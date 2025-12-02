إعلان

بسبب "قُبلة غير لائقة".. فصل معلم بمدرسة خاصة في السويس

كتب : حسام الدين أحمد

06:34 م 02/12/2025

مدرسة خاصة - تعبرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أنهت إدارة إحدى المدارس الخاصة بحي السويس تعاقدها بشكل فوري مع مُعلم بالمدرسة، عقب ثبوت ارتكابه سلوكًا "غير أخلاقي" تجاه أحد التلاميذ، وذلك استجابة لشكوى رسمية تقدم بها ولي أمر الطالب.


أكدت إدارة المدرسة، في بيان رسمي، أنها فتحت تحقيقًا عاجلًا فور تلقي البلاغ الذي اتهم المعلم بتقبيل الابن بطريقة غير لائقة بدعوى شكره والثناء على تفوقه، مشيرةً إلى أن مراجعة كاميرات المراقبة حسمت الجدل وأثبتت صحة الواقعة.


شددت الإدارة على أن قرار فسخ التعاقد جاء التزامًا بتوفير بيئة تعليمية آمنة، ورفضًا قاطعًا لأي تصرف قد يثير اللبس أو يعرض سلامة الطلاب النفسية أو الجسدية للخطر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قُبلة غير لائقة فصل معلم مدرسة خاصة السويس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
عاجل| بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض