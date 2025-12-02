إعلان

بسبب حظاظة.. طالب يطعن زميله بـ"كتر" داخل مدرسة في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

01:35 م 02/12/2025

جثة- أرشيفية

أصاب طالبٌ زميله اليوم الثلاثاء، بطعنة بـ "كتر" داخل المدرسة الثانوية الفنية نظام الخمس سنوات بمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، إثر خلاف على "حظاظة".

بدأت الواقعة عندما حاول الجاني أخذ الحظاظة من زميله عنوة، لكن المجني عليه رفض، فاحتدم الخلاف بينهما قبل أن يُقدم المتهم على طعن زميله بطعنة نافذة في الرقبة تسببت في قطع شريان ونزيف حاد.

ورغم إصابته، ركض الطالب المجني عليه إبراهيم خطاب (17 عامًا) من قرية جنزور إلى مستشفى بركة السبع العام بمفرده، ووصل في حالة انهيار تام نحو الساعة التاسعة والنصف مساءً، ونجح الفريق الطبي في إيقاف النزيف وإدخاله غرفة العمليات على الفور، واستقرت حالته لاحقًا.

وحررت نقطة شرطة المستشفى محضرًا بالواقعة، واستجوبت شهود الحدث، فيما تمكن فريق المباحث بمركز شرطة بركة السبع برئاسة المقدم محمد فرغلي، وبإشراف العقيد محمد مصطفى مأمور المركز، من ضبط الطالب المتهم خلال ساعات. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

