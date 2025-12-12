إعلان

محافظ الوادي الجديد يستقبل وفداً سعودياً على هامش مهرجان الرياضات التراثية

كتب : محمد الباريسي

07:22 م 12/12/2025

محافظ الوادي الجديد يستقبل وفداً سعودياً

الوادي الجديد -محمد الباريسي:

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، وفدًا سعوديًا رفيع المستوى، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الوادي الجديد للرياضات التراثية والفنون، الذي تستضيفه المحافظة خلال الفترة من ١١ إلى ١٤ ديسمبر الجاري، وسط أجواء تعكس أصالة الموروث العربي وتنوع الفعاليات التراثية بالمهرجان.

ورحّب المحافظ بالوفد الزائر ، معربًا عن اعتزاز المحافظة بمشاركتهم في هذا الملتقي الثقافي الأول من نوعه ، قبل أن يصطحبهم في جولة بمجمع المصالح الحكومية المميكن، حيث اطلعوا على عدد من المنشآت الخدمية والقاعات التكاملية ومنظومة العمل الذكي بين المديريات والتي تُسهم في تسهيل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما عقد المحافظ لقاءً تعريفيًا مع الوفد استعرض خلاله أبرز المقومات التنموية التي تتميز بها المحافظة، وما تشهده من تطور في قطاعات البنية التحتية والخدمية والإنتاجية، موجها الشكر للوفد الزائر وتلبيته دعوة الحضور للمشاركة فى إحياء الرياضات التراثية والفنون.

