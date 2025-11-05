توجيهات عاجلة من محافظ الدقهلية لتأمين انتخابات مجلس النواب

الدقهلية - رامي محمود:

عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة؛ لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، وذلك لتيسير مشاركة المواطنين وإتمام العملية الانتخابية في بيئة آمنة ومنظمة تعكس الصورة الحضارية للمحافظة.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء عماد عبدالله، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري، السكرتير المساعد، واللواء علي خضر، مساعد مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد حواس، مدير عام مكتب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ، والمحاسب محسن طه، مدير عام المجالس واللجان، والعميد علاء شعبان، مدير الشئون المالية ومسؤول الانتخابات بمديرية الأمن، والدكتور خالد عبدالوهاب، مسؤول الانتخابات بالمحافظة، وممثلي المرور والحماية المدنية، ووكلاء الوزارات ورؤساء شركات المرافق ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وقال المحافظ إن محافظة الدقهلية تضم نحو 4 ملايين ناخب موزعين على 10 لجان عامة، و657 مقرًا انتخابيًا، و795 لجنة فرعية موزعة على المدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية ووحدات طب الأسرة ودور الضيافة والوحدات المحلية.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء وزارات التربية والتعليم والأزهر والشباب والرياضة والزراعة والصحة بالمرور الميداني على المقار الانتخابية للتأكد من توافر الإنارة والتهوية والمخارج وسُبل الإتاحة واستيفاء وسائل السلامة، مع تصحيح أي ملاحظات فورًا، وتوفير أماكن لإقامة قوات التأمين وحفظ الصناديق حتى انتهاء أعمال الفرز، بالإضافة إلى توفير نقاط استعلام أمام اللجان لمساعدة المواطنين على معرفة بياناتهم ووضع لافتات إرشادية واضحة.

كما وجه المحافظ بتجهيز مظلات ومقاعد انتظار ومسارات ميسرة لكبار السن وذوي الهمم، وتوفير كراسي متحركة ونقاط إرشاد لمساعدة المواطنين في الوصول للجان الفرعية بسهولة.

وشدد مرزوق على تكثيف أعمال النظافة في محيط اللجان والشوارع المؤدية إليها، ووضع صناديق قمامة أمام المقرات، وإزالة الإشغالات وتمهيد الطرق لضمان سهولة وصول الناخبين وأعضاء اللجان.

وكلف المحافظ رؤساء شركات المرافق بعدم قطع الكهرباء أو مياه الشرب أو خدمات الإنترنت عن اللجان، مع وضع خطة احتياطية لضمان عدم تعطل العملية الانتخابية، وتأمين مصادر طاقة بديلة وخطة تدخل سريع، إلى جانب توفير سيارات مياه شرب وخدمات إنترنت متنقلة إذا لزم الأمر.

كما وجه وكيل وزارة الصحة برفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتواجد فرق طبية أمام اللجان، وتفعيل خطة انتشار سيارات الإسعاف والحماية المدنية بالقرب من مقار التصويت، مع إعلان أرقام قادة النوبات للتدخل الفوري عند الحاجة.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بمراجعة جاهزية المدارس ودورات المياه والخزانات وسلامة التوصيلات الكهربائية ونظافة الفصول والساحات، مع تواجد مدير المدرسة ومسؤول الأمن أثناء التصويت.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن الدولة حريصة على توفير مناخ آمن ومنظم يضمن مشاركة واسعة من المواطنين، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو ملاحظات.