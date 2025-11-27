محافظ المنيا يشارك في مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، في فعاليات مؤتمر “إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر”، والذي عُقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بعمل وزير البيئة، وعدد من الوزراء والمسؤولين وشركاء التنمية.

وأكد محافظ المنيا أن المشاركة في المؤتمر تأتي في إطار حرص المحافظة على مواكبة جهود الدولة في تطوير منظومة الإدارة المحلية، ودعم خطط التنمية المستدامة في محافظات الصعيد، مضيفاً أن برنامج تنمية الصعيد قدّم نموذجًا متكاملًا للإدارة المحلية الفعالة، وأثبت أن الاستثمار في بناء القدرات المحلية يمثل الطريق الأمثل لتحقيق تنمية سريعة ومستدامة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشار كدواني إلى أن المنهج المؤسسي الذي اعتمده البرنامج أسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ودعم المشروعات الاقتصادية، ورفع نسب الرضا بين المواطنين وأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن التجارب الناجحة التي استعرضها المؤتمر تعكس رؤية الدولة في تعزيز الدور الحيوي للوحدات المحلية.

كما أوضح محافظ المنيا أن محافظة المنيا قدمت تجربة مميزة خلال المرحلة الأولى للبرنامج، خاصة في مجالات رفع كفاءة البنية الأساسية، وتحسين الخدمات، وتنمية المناطق الصناعية، وخلق فرص عمل للشباب، وأن تمكين الإدارة المحلية هو حجر الأساس لتطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع عمل المحافظة على توظيف الدروس المستفادة من البرنامج لتسريع وتيرة التنمية في مختلف مراكز وقرى المنيا، بما يحقق رؤية الدولة في بناء مجتمع أكثر تقدمًا واستدامة.