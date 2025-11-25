رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيزات إنشاء مركز إصدار شهادات الخريجين

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء ، سير أعمال التجهيز لإنشاء مركز إصدار شهادات الخريجين داخل مجمع الخدمات المركزي بالجامعة، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والاطمئنان على سير العمل في المركز تمهيدًا لافتتاحه قريبا.



جاء ذلك بحضور الدكتور علي حسين، مدير مركز نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، وغريب خيري ذكي، مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام، و مصطفى شعيب، المشرف على مجمع الخدمات.



وأوضح المنشاوي، أن إنشاء المركز يأتي ضمن خطة الجامعة لتطوير وتحسين منظومة الخدمات الرسمية المقدمة للخريجين، بهدف تسهيل عملية استخراج الوثائق والمستندات المعتمدة داخل الحرم الجامعي، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الجودة والسرعة في الأداء.



وخلال جولته، اطمأن رئيس الجامعة على معدلات تنفيذ وتجهيز المركز الجديد، الذي تم تصميمه وفق أحدث النظم الإدارية ليشمل 6 مكاتب لتقديم الخدمات، بالإضافة إلى مكتب للاستعلامات، ومنظومة رقمية متكاملة تتيح إتمام الإجراءات بدقة وسرعة، بما يضمن تقديم خدمات موثقة وسريعة لجميع المترددين.



وأكد الدكتور المنشاوي أن جامعة أسيوط مستمرة في تطوير خدماتها والارتقاء بمنظومتها التعليمية والخدمية، بما يتواكب مع تطلعاتها المستقبلية، مشيرًا إلى حرصها على توسيع التعاون والشراكات مع مختلف الجهات بما يدعم تطوير الخدمات داخل الحرم الجامعي ويوفر بيئة أكثر دعمًا للطلاب والخريجين.



من جانبه، أوضح الدكتور علي حسين، أنه من المقرر أن يقدم مركز نظم المعلومات حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية، تشمل إصدار شهادات الخريجين، وعلى رأسها شهادات التخرج للطلاب. وأضاف أن النسخة الجديدة من الشهادات تتمتع بدرجة عالية من الحماية، حيث يتم طباعتها باستخدام تقنيات تأمين متقدمة، تشمل الطباعة التأمينية المرئية وغير المرئية، بالإضافة إلى وسائل الحماية باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، ورمز QR يضم جميع البيانات الجوهرية الخاصة بالشهادة للتحقق الفوري من صحتها.



وأشار الدكتور علي حسين إلى أنه يتم حاليًا تطوير منظومة إلكترونية متكاملة لطلب الشهادات، تتيح للطالب استيفاء الإجراءات عبر الموقع الإلكتروني، ومعاينة بياناته، ومتابعة حالة الطلب حتى إصدار الشهادة. كما سيتم إخطار الطالب فور الانتهاء من إعداد الشهادة للحضور لاستلامها من المركز.



جدير بالذكر أن مجمع الخدمات بجامعة أسيوط يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، ويهدف إلى خدمة كافة أفراد المجتمع الجامعي وتيسير استخراج الأوراق الموثقة.



ويضم المجمع عددًا من المكاتب، منها: مكاتب البريد، الشهر العقاري، السجل المدني، الخدمات الشرطية، وحدة النهايات الطرفية، وحجز تذاكر القطار.