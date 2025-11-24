رئيس جامعة بنها يدلي بصوته في "النواب": المشاركة واجب وطني

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أدلى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بصوته في انتخابات مجلس النواب، اليوم الإثنين، وذلك بلجنة مدرسة الشرقاوية الإعدادية بنات بشبرا الخيمة.

دعا "الجيزاوي" منسوبي الجامعة إلى المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت واجب وطني يعكس وعي المواطن ومسؤوليته تجاه مستقبل الوطن.

وأشاد رئيس الجامعة بحسن تنظيم سير الانتخابات داخل اللجان، وبحزمة الإجراءات المتبعة التي تضمن للناخبين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.