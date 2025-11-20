كرم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أوائل خريجات الدورات التدريبية في مهنة الخياطة التي نظمتها مديرية العمل بالمحافظة، حيث قام بتسليم 15 متدربة متميزة ماكينات خياطة كدعم لبدء مشروعات صغيرة توفر لهن فرصة عمل ومصدر دخل مستدام.

ويأتي هذا التكريم في إطار جهود المحافظة لدعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة لمكافحة البطالة ودعم التنمية المحلية.

وأكد المحافظ أيمن عطية أهمية دعم المشروعات الصغيرة باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير فرص عمل منتجة داخل المنزل، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتأمين مستقبل الأسرة.

من جانبه، أوضح فوزي صابر، مدير مديرية العمل بالقليوبية، أن المديرية نفذت 15 دورة تدريبية في مجال الخياطة، استفادت منها 217 متدربة، داخل مركز التدريب بمدينة الخانكة، بالإضافة إلى مركز التدريب المتنقل ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمدينة شبين القناطر.

وأشار إلى أن هذه الدورات تهدف إلى نشر مهارات مهنة الخياطة، وتوفير حرفة مطلوبة في سوق العمل، فضلًا عن تمكين كل متدربة من إنشاء مشروع خاص بها، بما يسهم في مكافحة البطالة وزيادة الإنتاج.