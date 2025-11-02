بالأسماء.. 6 مصابين في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق "مصر – الإسكندرية" الزراعي في اتجاه القاهرة، عند قرية كفر علوان التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، حادث انقلاب سيارة "سوزوكي"، أسفر عن إصابة 6 من المواطنين بإصابات متفرقة.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات المرور يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتبين أن المصابين هم: إسلام محمد رشدي، أحمد محمد علي، آية محمد سعد، سارة سيد سيد رسلان، علاء محمد صبري، وآدم أحمد محمد، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى شبين القناطر المركزي.

وجرى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية بشكل كامل، فيما حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لبيان ملابسات الحادث وأسبابه.