سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من اليوم الأحد 2 نوفمبر.

يأتي ذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق شمال الصعيد والصحراء الغربية يصاحبها نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة ليلا وفي ساعات الأولى من صباح يوم الإثنين على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق أقصى جنوب الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة .

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية المتوقعة، والظواهر الطبيعية غير المعتادة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتأهب لأية مخاطر محتملة، للحد من الآثار السلبية الناجمة، والحفاظ على سلامة المواطنين، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.