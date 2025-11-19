تعرضت 7 طالبات بمدرسة امبروزو الثانوية الصناعية بنات بإدارة وسط الإسكندرية التعليمية، اليوم الأربعاء، لحالات إغماء مفاجئ.



وقال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه جرى توجيه لجان من المديرية إلى المدرسة المشار إليها ونقل الطالبات لمستشفى الطلبة لتوقيع الكشف الطبي وفحص الحالات.



نتائج التقارير الطبية



وأفادت التقارير الطبية ادعاء الطالبات الإغماء دون سبب طبي واضح وأن كل طالبة منهن بصحة جيدة ولا توجد أي اضطرابات في الوعي.



وكشفت التقارير الطبية، أنه لا توجد أي علامة من علامات الاختناق، وجرى خروج جميع الطالبات من المستشفى وعودتهن إلى منازلهن بحالة جيدة.