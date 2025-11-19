ضبط لحوم فاسدة خلال حملات رقابية بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

كثفت مديرية الصحة بالمنيا، حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية بمركزي بني مزار والعدوة، للتأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية ومدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية، وتمكنت من ضبط عدداً من المخالفات.

وأوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة شاركت فيها إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، وجهاز حماية المستهلك، ومكتب إدارة العدوة الصحية، وذلك ضمن أعمال اللجنة المشكلة برئاسة وإشراف اللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والتي قامت بالمرور على المنشآت والأنشطة الغذائية للتفتيش والمتابعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من لحوم الضأن المذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مما يشكل خطورة على صحة المواطنين.

وتحرر 21 محضرًا لمخالفات صحية متنوعة، شملت عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجبة في أماكن تداول وحفظ الغذاء، وعدم حصول العاملين على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.