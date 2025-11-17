رسميًا.. اللواء أحمد سعيد عرفة رئيسًا لشركة مياه الأقصر



الأقصر - محمد محروس:

أصدر المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قرارًا رسميًا بتولي اللواء أحمد سعيد عرفة رئاسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير منظومة إدارة المياه بالمحافظة بما يتواكب مع المعايير الحديثة لكفاءة التشغيل وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

ويعد اللواء أحمد سعيد عرفة من القيادات المتميزة في قطاع المياه، حيث يمتلك خبرة طويلة في إدارة المشروعات الكبرى وتطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وقد شغل سابقًا مناصب قيادية في شركات مياه أخرى، مما يعكس حرص القابضة على تعيين كوادر كفء ومؤهلة لإدارة شركاتها المختلفة بمهارة واحترافية.

ويأتي هذا القرار في إطار التوجه المستمر للشركة القابضة لتحديث وتطوير شبكات المياه ومحطات التحلية والمعالجة، بما يضمن تقديم خدمات مياه وصرف صحي على أعلى مستوى من الجودة، مع التركيز على تنفيذ خطط استثمارية تواكب احتياجات المحافظة وتدعم التنمية المستدامة وحماية الموارد المائية.

ويحظى اللواء أحمد سعيد عرفة بسمعة متميزة في قطاع المياه، حيث نجح في قيادة فرق العمل وتنفيذ مشروعات ضخمة في مناطق متعددة، بما أسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على المواطنين والمجتمع المحلي.

ويمثل تعيينه خطوة مهمة لتعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والشفافية في كافة الأعمال والخدمات المقدمة، وتشجيع الابتكار وإدخال أفضل الممارسات العالمية في إدارة قطاع المياه بالمحافظة.

ورحب جميع العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر باللواء أحمد سعيد عرفة، معربين عن تطلعهم للعمل معه من أجل دفع عجلة التطوير وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تساهم في رفع مستوى الخدمات وتحسين حياة المواطنين.