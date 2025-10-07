حالة من الحزن الشديد خيمت على أهالي قرية بني عامر التابعة لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعد الإعلان عن وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وتستعد القرية لاستقبال جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم، التي ينتظر وصوله عصر اليوم الثلاثاء، بعد أداء صلاة الجنازة على الجثمان بالجامع الأزهر الشريف، ليتم نقله إلى مقابر العائلة بقرية بني عامر بمدينة الزقازيق.

يذكر أن الدكتور أحمد عمر هاشم، توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات في القاهرة.

ونشرت صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: "ننعي إلى العالم العربي والاسلامي وأحبائه وتلاميذه وفاة فقيدنا الحبيب الامام الشريف أ د / أحمد عمر هاشم، نسأل الله أن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأن يجعل الجنة مثواه وأن يلهمنا وإياكم الصبر والاحتساب".

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر بالجامع الأزهر الشريف، ثم يُشيَّع الجثمان الطاهر إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة في الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق محافظة الشرقية عقب صلاة العصر.

كما يُقام العزاء اليوم بالساحة الهاشمية بقرية بني عامر، ويوم الخميس بمدينة القاهرة.