إنذار بحري.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارًا بحريًا اعتبارًا من مساء الثلاثاء 7 أكتوبر حتى يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025.

وقالت الأرصاد، في إنذارها، قبل قليل، إن الرياح تنشط على مسطح البحر المتوسط مما يعمل على اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط (مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد).

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 متر إلى 3.5 متر، على هذه المناطق.

