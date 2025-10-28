محافظ جنوب سيناء يشارك في أول اجتماع مجلس جامعة السويس بفرع أبورديس

جنوب سيناء - رضا السيد:



شارك الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في اجتماع مجلس جامعة السويس، الذي عُقد بفرع الجامعة بمدينة أبو رديس، بحضور الدكتور أشرف حنيجل، رئيس الجامعة، واللواء هشام شندي، قائد قوات شرق القناة، واللواء هاني خربوش، من الهيئة الهندسية لقوات شرق القناة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة.



وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة مجلس الجامعة اجتماعه على أرض جنوب سيناء، مؤكدًا أن انعقاد المجلس بمدينة أبو رديس ليس مجرد تغيير لمكان الاجتماع، بل رسالة واضحة بأن سيناء جزء أصيل من استراتيجية التنمية الشاملة التي تقودها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن استثمار الإنسان هو حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة.



وأوضح المحافظ، أن فرع جامعة السويس بأبو رديس يمثل صرحًا علميًا متكاملًا يفتح أبواب المعرفة أمام شباب سيناء، ليكونوا قوة فاعلة في بناء المستقبل، وجرى تخصيص 100 فدان لإقامة فرع الجامعة بجنوب سيناء كخطوة نحو إنشاء جامعة جنوب سيناء المستقبلية.



وأضاف أن تنفيذ مشروع الجامعة يجري على أربع مراحل تشمل إنشاء 17 كلية في مختلف التخصصات العلمية والهندسية والطبية، إلى جانب مجمع طبي متكامل ومجمع رياضي، وقاعة مؤتمرات ومكتبة مركزية، وإسكان جامعي متكامل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.



وأكد على أهمية السرعة في الانتهاء من المرحلة الأولى التي تضم كليات "العلوم، الآداب، التجارة، التربية".



كما جرى خلال الاجتماع، استعراض أبرز أنشطة جامعة السويس خلال شهر أكتوبر الجاري، ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاءات بفرع الجامعة بأبو رديس، إضافة إلى مناقشة الدراسة الخاصة بإنشاء جامعة السويس التكنولوجية بجنوب سيناء، وذلك في إطار دعم التعليم الفني والتكنولوجي الذي يخدم احتياجات التنمية بالمحافظة.



ووجّه محافظ جنوب سيناء، الشكر لرئيس الجامعة ومجلسها على جهودهم في دعم العملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة الكامل لإنجاح رسالة الجامعة واستكمال مراحلها الإنشائية.