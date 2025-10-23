إعلان

محاولة إنقاذ تنتهي بكارثة.. سقوط أم وطفلها من شرفة شقتهما بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

09:06 م 23/10/2025

إسعاف أرشيفية

البحيرة – أحمد نصرة:

أُصيبت ربة منزل وطفلها الرضيع بإصابات خطيرة، إثر سقوطهما من شرفة شقتهما بالطابق الرابع، بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، بسقوط سيدة وطفلها من شرفة شقتهما، ما أسفر عن إصابتهما بكسور ونزيف متفرّق في أنحاء الجسد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الزوجة مها صبري رجب، 39 عامًا، ربة منزل، كانت تقف بشرفة شقتها وبرفقتها طفلها محمد عمر، عام ونصف، فسقط الطفل من يدها أعلى "تندة" بالطابق الثالث، وأثناء محاولتها إنقاذه اختلّ توازنها وسقطت أرضًا بالشارع، مما تسبب في إصابتهما بإصابات بالغة وحالتهما العامة حرجة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

