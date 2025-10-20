إعلان

حفروا نفق جوه المسجد.. "صفارة" تُفشل أغرب محاولة سرقة في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

06:47 م 20/10/2025

حفر نفق - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

في واقعة تشبه سيناريوهات الأفلام، أحبطت صافرات إنذار محاولة سرقة مكتب بريد العوايد بمنطقة عزبة سكينة شرقي الإسكندرية، بعد أن حفر لصوص نفقًا للوصول إليه من داخل مسجد ملاصق.

تباشر النيابة العامة التحقيق في الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية أن المتهمين نجحوا في تنفيذ خطتهم بحفر النفق وهدم جزء من جدار مكتب البريد، لكنهم بمجرد اختراقهم الجدار، انطلقت صافرات الإنذار في المكان، مما دفعهم للفرار هاربين على الفور.

وتكثف وحدة مباحث قسم شرطة الرمل ثان جهودها لفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمسجد ومكتب البريد لضبط الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة استكمال التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محاولة سرقة النيابة العامة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ الشعبة تجيب
بودكاست مصراوي| استشاري جهاز هضمي يقدم روشتة ذهبية لعلاج الكبد الدهني (فيديو)