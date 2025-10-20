حفروا نفق جوه المسجد.. "صفارة" تُفشل أغرب محاولة سرقة في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

في واقعة تشبه سيناريوهات الأفلام، أحبطت صافرات إنذار محاولة سرقة مكتب بريد العوايد بمنطقة عزبة سكينة شرقي الإسكندرية، بعد أن حفر لصوص نفقًا للوصول إليه من داخل مسجد ملاصق.

تباشر النيابة العامة التحقيق في الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية أن المتهمين نجحوا في تنفيذ خطتهم بحفر النفق وهدم جزء من جدار مكتب البريد، لكنهم بمجرد اختراقهم الجدار، انطلقت صافرات الإنذار في المكان، مما دفعهم للفرار هاربين على الفور.

وتكثف وحدة مباحث قسم شرطة الرمل ثان جهودها لفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمسجد ومكتب البريد لضبط الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة استكمال التحقيقات.